تواصل منافسات "100 يوم رياضة" بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى ، يوم رياضي ضمن فعاليات مبادرة “100 يوم رياضة” فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جنوب الوادي، وإشراف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

حيث نفذت بالكلية تمرينات لياقة بدنية ورشاقة و كرة السلة و تنس الطاولة ومصارعة الذراعيين.



حضر الفاعلية الدكتور عمرو عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حلمى رائد أسرة طلاب من أجل مصر ، ومحمد موسي، مدير عام النشاط الرياضي بالجامعة، وبهاء الراوى أمين الكلية ، ومحمد رشاد من إدارة النشاط الرياضي.