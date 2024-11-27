"صحة بني سويف" تختتم فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري"

اختتمت مديرية الصحة في بني سويف، فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين، بعنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري"، والذى عقد على مدار 4 أيام، بإشراف حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وهدى أحمد مسؤول برنامج التدريب بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وشيرين نعيم حافظ منسق الإعلامي بالإدارة العامة للخدمة المواطنين بوزارة الصحة، وسيد هاشم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

وأكدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، على أهمية البرنامج التدريب والذى يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ باحتياجات وشكوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، واستكمالاً لسلسلة الإنجازات التي حققتها منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خاصة في سرعة تلبية احتياجات ورغبات المواطنين، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، على أهمية التدريب الذى استمر على مدار 4 أيام والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالمنظومة الصحية داخل المحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة بني سويف، حيث تناول البرنامج التدريبي اليوم التنظيم الإداري الفعال، والفرق بين القيادة والإدارة، وتنمية إدارة الموارد البشرية، وذلك لرفع كفاءة مسئولي خدمة المواطنين بصحة بني سويف.

وفي نهاية فعاليات البرنامج التدريبي كرمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، مسئولي خدمة المواطنين بمديرية الصحة.

وحاضر اليوم الأخير للبرنامج التدريبي ،ليلى عبد السلام باحث اجتماعي بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، وسيد هاشم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.