محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض الجامعة والصناعة

شهد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ ، اليوم الأربعاء، افتتاح معرض الجامعة والصناعة، المقام بالإدارة العامة لجامعة كفرالشيخ، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس ابجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي ضوء «الذكرى الـ68 للعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ، الذي يوافق انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر 1956، ملحمة قواتنا البحرية الباسلة».

تفقد محافظ كفرالشيخ، أجنحة المعرض، وذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء جامعات إقليم الدلتا، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الهدف من المعرض، هو تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، وسوق العمل، وذلك من أجل تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية لها في الأسواق، مضيفًا أن هذا الحدث يعد فرصة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي يمكن أن تسهم في تطوير الصناعات المختلفة، مشيدًا بجهود المشاركين في المعرض من محافظات إقليم الدلتا.

أضاف أن المعرض، يضم أجهزة علمية ومعملية، وأجهزة ذكاء اصطناعي، ومنتجات أعلاف صديقة للبيئة، ومنتجات طبية وتجميلية، ومنتجات زراعية، وأجهزة استشعار مرن لقياس ضربات القلب وتتبع الحركة، وخلايا شمسية ضمادة لعلاج الجروح، وجسيمات نانوية للحماية من التزوير ورفع البصمات، ونموذج مصغر لروبوت الرش الزراعي، ومفاعل ضوئي حيوي، ومنتجات السليلوز، وبلاستيك حيوي، وغيرها من الأجهزة والمنتجات الأخرى المتنوعة، التي ضمتها أجنحة المعرض والذي يستمر اليوم وغدًا بجامعة كفرالشيخ.

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