رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور أحمد الجيوشي بتكليفه بتسيير أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد الجيوشي فتوح موسى، الأستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم، بمناسبة صدور قرار معالي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكليفه للقيام بتسيير أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وبهذه المناسبة، أكد قنديل أن جامعة حلوان تفخر بالعديد من القامات العلمية المتميزة التي تزخر بها في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، مشيداً بالكفاءات العلمية المتميزة التي تساهم في رفعة المؤسسات التعليمية وتطورها.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الجيوشي قد تقلد العديد من المناصب المرموقة، منها نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الأسبق، وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان سابقا. كما شغل منصب عالم زائر في معهد التكنولوجيا الحيوية بألمانيا، وعضوًا في مجموعة خبراء الاتحاد الإفريقي للتعليم الفني. يتمتع الدكتور الجيوشي بسجل علمي متميز، إذ نشر أكثر من 30 بحثًا علميًا في مجلات دولية مرموقة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك خبرات واسعة في مجال التدريب بمراكز تدريب متعددة، ويعمل كمُحكم خارجي لرسائل الدكتوراه في بعض الجامعات الأجنبية، فضلاً عن كونه مُحكمًا دوليًا للعديد من المجلات العلمية العالمية.