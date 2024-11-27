أسماء رؤساء ونواب اتحادات الكليات بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، أسماء رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، وبإشراف الأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة، في إطار تعزيز الدور القيادي للطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.

جاءت نتائج الانتخابات كالتالي: كلية الهندسة، رئيس الاتحاد سيف محمد نادر، ونائب رئيس الاتحاد ملك علي مفتاح.

كلية علوم الحاسب، رئيس الاتحاد زياد سامح سعيد، ونائب رئيس الاتحاد ملك هشام رشدي.

كلية الفنون التطبيقية، رئيس الاتحاد مصطفى محمد عبد التواب، ونائب رئيس الاتحاد شهد أحمد محمد. كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، رئيس الاتحاد رماح وائل محمود، ونائب رئيس الاتحاد سيف محمد يوسف.



كلية العلوم الصحية، رئيس الاتحاد حسين محمد حسين، ونائب رئيس الاتحاد مريم حسام عبد العظيم. كلية طب الأسنان، رئيس الاتحاد شهد خليفة قرني، ونائب رئيس الاتحاد محمد صلاح الدين محمد.

كلية العلاج الطبيعي، رئيس الاتحاد حسن أحمد حسن، ونائب رئيس الاتحاد شهد أمين محمد.

كلية الطب البشري، رئيس الاتحاد حبيبة هشام شوقي، ونائب رئيس الاتحاد رؤى محمود محمد. كلية العلوم، رئيس الاتحاد يوسف مختار محمد، ونائب رئيس الاتحاد شهد علاء مصطفى.

تُختتم العملية الانتخابية غدًا الخميس الموافق 28 نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن انتخابات الاتحادات الطلابية تهدف إلى تمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع الجامعي وخارجه، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة الشباب.

وقد أشرفت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية على سير العملية الانتخابية والتي تشكلت برئاسة دكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية كل من: ا/ السيد عطا أمين عام الجامعة، د/ منار سليم فوده عضو هيئة تدريس بكلية العلوم، د/ ريهام مهران منسق برنامج الدراسات القانونية وعضو قانونى، ا/ محمد حسين محمد مدير إدارة رعاية الطلاب، ا/ أحمد محمد عزات مدير الإدارة القانونيه، وعضوية اثنين من الطلاب، الطالبة/ شهد تامر محمد من كلية الفنون التطبيقية، والطالب/ حسن رابح الجندي من كلية الهندس