التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث بدار السلام

بدأت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة مصرع مواطن، إثر حادث دهس، على يد سائق سيارة نقل، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي، وأمرت بحجز المتهم على ذمة التخريات، وإجراء تحليل مخدرات له.

وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط تلحادث، وتحفظت علي السيارة لفحصها من قٍبل خبراء فنيين.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سائق دهس مواطن وتسبب فى وفاته بدار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص، متوفى إثر إصابته فى حادث تصادم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه قرر بأنه حال عبور المجنى عليه الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وتبين عدم حمله رخصة قيادة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.