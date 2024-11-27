وزير الخارجية: استعرضنا جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إننا تناولنا مجمل العلاقات الثنائية مع التركيز على جوانب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد والتجارة، وبحثنا جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال مع قطر.

وأضاف “عبدالعاطي”، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري: “استعرضنا جهود مصر وقطر للتوصل إلى تسوية تضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وأشار إلى أننا توافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى قطاع غزة، وبحثنا سبل تعزيز الاستجابة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

وتابع: "نؤيد بشدة تمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها وندعم نشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني'.