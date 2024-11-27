حزب الله يعلن عن تشييع رسمي لنصر الله ونائبه

أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، السيد محمود قماطي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في ضواحي بيروت الجنوبية، عن استعداد الحزب لإقامة مراسم تشييع رسمية وعامة للأمين العام السابق للحزب، السيد حسن نصر الله، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله قبل شهرين في غارة جوية.

وقد أشار قماطي إلى أن تأجيل موعد التشييع جاء بهدف تنظيم مراسم جنازة لائقة بالفقيد وبمكانته.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن حزب الله يعد لإقامة تشييع مهيب ليس فقط للسيد نصر الله، بل أيضًا لنائبه، السيد هاشم صفي الدين.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مكان دفن جثماني السيد نصر الله والسيد صفي الدين، مؤكدةً أنهما وضعا في "روضة الشهيدين" بمنطقة الغبيري، كمودعين مؤقتين، حيث يخضع ضريحهما لإجراءات أمنية مشددة تمنع الوصول إليهما، وذلك لحين موعد التشييع الرسمي.

وقد تم نقل جثمان السيد صفي الدين إلى "روضة الشهيدين" بعد انتشاله من تحت أنقاض مبنى مُستهدف في منطقة المريجة. وتضم "روضة الشهيدين"، بحسب الصحيفة، رفات عدد من قادة حزب الله الذين سقطوا خلال الحروب السابقة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا في 28 سبتمبر الماضي عن اغتيال السيد نصر الله وعدد من قادة حزب الله.

وفي سياق منفصل، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، الساعة الرابعة صباحًا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وقد شهدت المناطق الحدودية احتفالاتٍ بإطلاق النار في الهواء، تعبيرًا عن الفرحة بالهدنة، بعد شهور من القتال العنيف.

ويعد هذا الاتفاق خطوةً هامة نحو إنهاء الصراع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، والذي أودى بحياة الآلاف منذ اندلاع شرارته في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.