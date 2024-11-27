المؤبد لطبيب تجميل بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في أكتوبر

قضت الدائرة 18 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأربعاء، بالمؤبد، في إعادة إجراءات محاكمة "مصطفى. س. م" طبيب تجميل في اتهامه باغتصاب شقيقة زوجته، والمعروفة إعلاميا بطفلة الاغتصاب.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحالتها إلى المفتي، لأخذ الرأى فيها، وحكمت على المتهم غيابيًا بالإعدام شنقا.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدة الإثبات وهي الطبيبة الشرعية، كما ناقشت المحكمة المجني عليها ووالدتها ووالدها وشقيقتها بالجلسات السابقة.

وعقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة.



وأحالت النيابة العامة طبيب تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وكان معاون مباحث قسم أكتوبر قد تلقَّى في أواخر أغسطس الماضي بلاغًا تقدمت به سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرُّض ابنتها "م. ع. ع" ذات الـ 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" (مشكو فى حقه)؛ وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم.

تبين من التحقيقات الأولية مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام باقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبها لشقته لمدة أربعة أيام، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج مرة أخرى.

بإحالة القضية حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 22 يناير 2024، كأولى جلسات المحاكمة.