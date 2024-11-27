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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تشارك فى"الملتقى السنوى السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة"

مشاركة جامعة حلوان
مشاركة جامعة حلوان
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شاركت جامعة حلوان  فى"الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية"، والتى ينظمه المجلس القومي للمرأة،  في إطار حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة،  بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والأكاديمية الكورية للتعاون الدولي KOICA، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وسفارة   Newgerian.

وجاء مشاركة جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ، والدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطالبة منه الله عثمان عبد الرازق بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية.

حيث أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن مشاركة الجامعة في مثل هذه الأحداث يأتي انطلاقًا من دورها المجتمعي الرائد ومسؤوليتها في تعزيز قيم العدالة والمساواة.

 حيث تؤمن بأن المرأة هي جزء أساسي من النسيج المجتمعي، ودعم حقوقها وحمايتها من أي شكل من أشكال العنف هو واجب وطني وأخلاقي.

ومن جاتبه أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركتنا في هذا الملتقى تهدف إلى توعية الشباب، وخاصة طلاب الجامعات، بأهمية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وترسيخ قيم الاحترام والمساواة في المجتمع، مضيفاً أن الجامعة تعمل على نشر الوعي بقضايا المرأة ودورها المحوري في التنمية.

 

الامم المتحده الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المجلس القومي للمرأة