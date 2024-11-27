«تنفيذي الشرقية» يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2024-2025

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك اليوم، خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ،والعميد كريم سويلم مدير ادارة الحماية المدنية ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

ومن جانبها استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 994 مليون و980 ألف جنيه خزانه عامة ، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و 114 مليون و 980 ألف جنيه ، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني _ التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ).

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للإستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.