إزالة 416 حالة تعد على أراضي الدولة في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد كريم سويلم مدير ادارة الحماية المدنية ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ،والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

وخلال الإجتماع استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1284186 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 1199022 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.37 % ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 12951 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 287 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

تطرق الاجتماع إلى إستعراض الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تم خلالها إزالة 416 مخالفة ، منهم 242 حالة تعدي بمساحة 28 ألف 537 متر مباني و 174 حالة تعدي بمساحة 243 فدان و 9 قيراط و 15 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر نوفمبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 807 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 22038 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما استعرضت المهندسة عزة متولي مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة موقف التراخيص في الفترة من 1 حتي 24 نوفمبر الجاري بكل مركز ومدينة وحي، ليشدد المحافظ علي اسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون.

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذي للمحافظة علي المذكرة المقدمه من ادارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص اطلاق اسيم الشهيد عادل محمد حسين النجار علي مدرسة ميت أبو علي الإعدادية المشتركة بالوحدة المحلية بالعصلوجي بمركز الزقازيق.

أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ ادارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من انطباق الشروط وتوافر نموذج الاستشهاد لافتا الي أن إطلاق اسماء شهداء الوطن على المدراس والشوارع يأتي تخليداً لذكراهم الطاهرة وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .