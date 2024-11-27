لأول مرة بنظام القرعة.. "زمالة المعلمين" يفتح باب التقديم لرحلات الحج

أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية “صندوق الزمالة”، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بدء تلقي طلبات المعلمين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، اعتبارًا من غد الخميس 28 نوفمبر، وحتى 19 ديسمبر المقبل.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي، أن التقديم يتم للمرة الأولى بنظام القرعة العلنية، ويمكن للراغبين ملء استمارات التقديم في مقار النقابة الفرعية بالمحافظات أو في المقر الرئيسي لصندوق الزمالة بالقاهرة، مع ضرورة تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر عند التسجيل.

وأشار البيان، إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد سنوات طويلة من اقتصار أنشطة الصندوق على تنظيم رحلات العمرة فقط، حيث قرر مجلس الإدارة دعم رحلات الحج ماليًا وتقديم خدمات متميزة للمعلمين عبر خمسة مستويات تلبي جميع الإمكانيات وتضمن الراحة وسهولة أداء المناسك.

وأكد الصندوق حرصه على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان رحلة حج.