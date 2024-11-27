بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق الواصل بين مركزي (السنبلاوين وتمي الأمديد) بمحافظة الدقهلية، أمام قرية الربع، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي، ومستشفى المنصورة الدولي، لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق.

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد ابوبكر حسان، مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص علي طريق قرية الربع "دائرة المركز".



انتقل ضباط مباحث وحدة مباحث مركز شرطة تمي الامديد بقيادة الرائد محمد ثروت، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة: “أمل ماهر حسين فوزي ،17 عاما، بنزيف بالأنف ، مريم الغريب شعبان الشربيني ،21 عاما، كدمة بالساق الأيسر بكدمة بالذراع الأيسر ، ندى ابراهيم محمد عطيه ،21 عاما، بجرح قطعي بالشفاه السفليه، ورحمه عماد السيد قاسم ،19 عاما، بجرح قطعي بالشفاه العليا و عمار إبراهيم محمد إبراهيم ،19 عاما، بكسر بالقدم اليمني وكدمة بالرقبه، بسمله يسري رمضان السيد ،18 عاما، بسحاجات بالجانب الايسر بالوجه وكدمه باليد اليمني جرى نقلهم الى مستشفى تمي الأمديد المركزي” .

كما تبين إصابة كلا من : آيه مصطفي محمد السواح ،22 عاما، باشتباه كسر بالركبه اليسري و مريم محمد عبدالقوي ،23 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج ،احمد محمد مصطفى عطا ،45 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري، و اسراء ابراهيم عبدالمنعم ،21عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و زياد محمد عاطف محمد ،15 عاما، اشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وعلي ممدوح عباس ،٤٨ عاما، ،اشتباه نزيف داخلي بالبطن وكسور بالساقين وامل ابراهيم البكري ،30 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة الدولي.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى فتح حركة السير على الطريق .