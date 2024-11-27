انطلاق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال السادس لمراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة

انطلقت بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال السادس لمراكز التطوير المهني تحت عنوان "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات الإقليمية والاقتصادية"، المقام تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة المنصورة.

افتتح الملتقى الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور عابد نصر، نائب رئيس جامعة الدلتا لشئون خدمة المجتمع السابق، الدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، الدكتورة أمينة شلبي، رئيس المجلس القومي للمراة بالدقهلية، الدكتورة هالة بركات، مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية،حازم نصر،نائب رئيس تحرير الأخبار ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، الدكتور طارق البهي، مدير وحدة ريادة الأعمال والتوظيف، الدكتور هشام يسن، مدير وحدة التدريب، وممثلي شركات ريادة الأعمال والمؤسسات الصناعية وهيئات المجتمع المدني.



وقدم الدكتور محمد عطية البيومي، التحية إلى الدكتور شريف خاطر على رعاية للأسبوع السادس وحرصه الشديد على إقامته سنويا بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، في إطار فلسفة الجامعة بالاهتمام بالشباب من خلال تدريبهم وصقل مهارتهم.



وأعرب الدكتور محمد البيومي، عن سعادته بالتطور الملحوظ في مراكز التطوير المهني بالجامعة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي استطاعت أن تكون منبرًا فاعلًا وملتقى يتوافد عليه الطلاب للإفادة مما يقدمه من فعاليات. مشيرًا إلى أن نشأة مراكز التطوير داخل جامعة المنصورة نشأت كجزء من فلسفة الجامعة في تفعيل الشراكات الدولية، حيث تم تدشينه بمنحة ممولة، وأشرف على تنفيذه الجامعة الأمريكية.



ومن جانبها أشارت الدكتورة منى أبو العز، إلى أن تنظيم هذا الأسبوع يأتي في إطار التزام مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة بدورها الحيوي في دعم الابتكار وريادة الأعمال، كأدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مجتمعاتنا على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أن ريادة الأعمال لا تقتصر على كونها محركًا اقتصاديًا فحسب، بل هي قوة دافعة للتغيير الإيجابي؛ فهي تمثل فرصة للشباب لتقديم حلول مبتكرة تساهم في التصدي للقضايا الملحة مثل تغير المناخ، والندرة المائية، والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة. وأكدت أنه من خلال دعم الأفكار الريادية وربطها بأهداف التنمية المستدامة، نتمكن من بناء اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.



كما أعلنت انطلاق المسابقة السنوية لريادة الأعمال، ووجهت الدعوة للطلاب من مختلف الكليات للمشاركة في المسابقة بأفكارهم الإبداعيّة المختلفة، كما تم إعلان الفائزين في المسابقة . "UCCD startup missiles"



وقال الدكتور طارق البهي، إن هذا الأسبوع يلقي الضوء على أهمية تعزيز قدرات الخريجين والطلاب وإعدادهم ليكونوا روادًا فاعلين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وحدة ريادة الأعمال والتوطيف بمراكز التطوير المهني في تحقيق هذا الهدف من خلال نشرات التوظيف الأسبوعية والملتقيات التوظيفية والجلسات النقاشية مع الخبراء في مجال ريادة الأعمال ومختلف المجالات.



وقال الدكتور هشام يس، إن أسبوع ريادة الأعمال السادس بجامعة المنصورة يأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث تحتفي الجامعة بالإبداع والابتكار ، كما أنه يعكس الالتزام القوي بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين أفراد مجتمعنا الأكاديمي يأتي دور ريادة الأعمال والعمل الحر، حيث تكمن فيهما قوة الإبداع والتجديد التي تشكل أساس بناء مستقبل أكثر استدامة.



يذكر أن فعاليات الأسبوع تعقد في الفترة من 27 حتى 28 نوفمبر، ويناقش كافة الموضوعات التي تهم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من جانب متحدثين من الخبراء المتخصصين في مجالات وموضوعات مختلفة تهم كل رواد الأعمال وتساعدهم على النمو ومواصلة مشوارهم.

حيث تتناول جلسات الملتقى العديد من القضايا المتعلقة بريادة الأعمال وعن أهمية الربط بين ريادة الأعمال والتعليم، الفرص المتاحة في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة ، دور ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإقليمية، دراسات الجدوى في المشروعات الجديدة.

ويمثل الملتقى منصة كبرى تجمع بين الطلاب، الأكاديميين، الممارسين؛ لتبادل المعرفة والخبرات وإطلاق حوارات بنّاءة، بحضور نخبة من الخبراء، ورواد الأعمال، والمختصين العديد من المحاور التي تركز على كيفية الاستفادة من ريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تعترض طريق رواد الأعمال، وكيف يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، من خلال تطوير المهارات التي هي الأساس لبناء مجتمع ريادي قادر على تحقيق التغيير المنشود.

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