جامعة الفيوم: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، انطلقت انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات

للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٧/ ١١ / ٢٠٢٤م.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١/ ٢٠٢٤ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون، وفحص تلك الطعون، وإعلان الكشوف النهائية وانطلاق الدعاية الانتخابية ثم انطلاق الانتخابات فى جولتها الأولى وكذلك انتخابات الإعادة وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات.