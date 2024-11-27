المنشاوي يترأس الإجتماع التحضيري الأول في جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية

انعقد بجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية؛ اليوم الأربعاء ٢٧ من نوفمبر، الاجتماع التحضيري الأول، للجنة المُكلفة بالإشراف على استلام، وتسلُّم جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٩٨٩)، بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٤، بإشراف جامعة أسيوط الحكومية، لحين اكتمال الهيكل التنظيمي، والإداري للجامعة؛ بنهاية العام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ناقشت اللجنة؛ عدداً من البنود، والموضوعات المُتعلقة بقرار إنشاء الجامعة، والاطلاع علي آليات سير العمل بها؛ تنفيذًا لرؤية الدولة في دعم التعليم التكنولوجي، وذلك بمقر الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية، بالجامعة.

حضر الاجتماع: الدكتور أحمد سعد القائم بأعمال عميد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بالجامعة، والدكتور عادل عبده حسين مستشار رئيس جامعة أسيوط لشئون جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، والدكتور سامح عبد السلام مصطفى مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية، والأستاذ شوکت صابر أمين عام جامعة أسيوط، والأستاذ أحمد محمد شوقي القائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية للإدارات القانونية، والأستاذ محمد أمين سلامة مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة.

واستهدفت الزيارة؛ تفقُّد ورش، ومعامل الجامعة، والتأكد من مدي توافر الإمكانيات الفنية، والبشرية بها؛ وفقاً للقرار الصادر مؤخراً؛ بما يحقق دعم عملية التعليم، والتدريب الفني، والتكنولوجي للجامعة، فضلاً عن دعم صلاحياتها لحسن أداء العملية التعليمية بها، والمساهمة في توفير خدمة تعليمية، وتدريبية متكاملة؛ مناظرة لمعايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور المنشاوي: أن مسار التعليم التكنولوجى يمثل رافدًا هامًا داخل منظومة التعليم العالي، وتوليه الجامعة؛ أهمية قصوي؛ لارتباطه الوثيق بالاحتياجات التكنولوجية للقطاعات التنموية المختلفة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيداً بما يحظى به قطاع التعليم والجامعات فى مصر؛ برعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإتاحة مسارات تعليمية جديدة، وبرامج دراسية متميزة، ومتنوعة تواكب أحدث النظم التعليمية المتبعة بالجامعات العالمية؛ لإثراء التعليم العالي.

وتابع الدكتور المنشاوي، خلال زيارته؛ التقنيات، التكنولوجية، والفنية؛ التي تتمتع بها معامل جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، والمواكبة لأحدث أنظمة التعليم المتقدم في العالم، ومنها: معمل، وورشة تشغيل الماكينات ذات التحكم الرقمي، و ورش قسم تكنولوجيا الميكانيكا، ومعمل الهيدروليك والنيوماتيك، ومعمل الأساسيات الكهربية، مُشيداً بدقة الإمكانيات، والماكينات المتطورة، الموجودة داخل الورش، والتي تُسهم في إعداد خريج مسلح بالمهارات التكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل؛ في القطاعات الصناعية.

كما تفقد رئيس جامعة أسيوط؛ لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (ميد ترم)؛ لطلاب مختلف الفرق الدراسية بالجامعة، مطمئناً علي سير عملية الاختبارات؛ وسط أجواء من الهدوء، والالتزام، والمتابعة المستمرة من كافة القائمين علي العملية الامتحانية، ومتمنياَ لهم مسيرة دراسية حافلة بالنجاح، وتحقيق الطموحات؛ في ظل هذه التجربة المتميزة؛ للدراسة بالجامعة، والتعامل مع التقنيات، والتكنولوجيا المتقدمة؛ التي تراعي التطورات العالمية.