مجلس جامعة قناة السويس يناقش تفعيل دمج "البابل شيت" والأسئلة المقالية بالامتحانات

انعقد مجلس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، وبحضور عمداء الكليات بالجامعة .

واستهل الدكتور ناصر مندور المجلس بتقديم التهنئة للمجلس بعد الظهور المتميز لجامعة قناة السويس بتصنيف التايمز 2025 للعلوم البينية، حيث احتلت الجامعة المرتبة ال 125 عالمياً والسادس محلياً مثمناً جهود باحثي الجامعة و علماءها وأعضاء هيئة التدريس بها في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، لافتاً إلى أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 200 جامعة في مجال العلوم البينية وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني لعام 2025، والمرتبة السادسة محليا بين 27 جامعة مصرية.

مُشيراً إلى أن هذا التصنيف يُعد الأول من نوعه في قياس مساهمات الجامعات بالعلوم متعددة التخصصات، معتمدا على محاور تشمل التمويل، جودة المنشورات، والسمعة الأكاديمية.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن هذا النجاح يؤكد ريادة الجامعة في البحث العلمي والتكامل بين التخصصات.

ثم ناقش الدكتور ناصر مندور آليات تفعيل القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم الإعتماد الحصري على نظام "البابل شيت" في تقييم المقررات التخصصية بالجامعات المصرية، مؤكدا أهمية دمج الأسئلة المقالية لقياس الفهم والتعبير بشكل أفضل.

وأوضح " مندور" أن الأسئلة المقالية تسهم في تعزيز التفكير النقدي وترابط المحتوى الدراسي، ما يساعد الطلاب على تحقيق استيعاب شامل للمقررات، لافتاً أن هذا القرار لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء نظام ال "بابل شيت" بل يتم الدمج بين النظامين.

كما أشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن الامتحانات يجب أن تراعي كافة مستويات الطلاب، مع التركيز على الموضوعات ذات الأولوية العملية بعد التخرج، ودمج أساليب تقييم متنوعة لتحقيق شمولية وعدالة أكبر، خاصة في الكليات العملية والتطبيقية.

وخلال المجلس تم مناقشة وضع أجندة موحدة لمؤتمرات قطاع الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2024-2025، بهدف تنسيق مواعيد المؤتمرات بين الكليات ومنع أي تضارب في جداولها.

كما استعرض المجلس اتفاقيات التعاون الدولية التي تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، ومنها الاتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية لتطوير الشراكات الأكاديمية.

وشملت الجلسة منح 30 درجة دكتوراه، و 84 درجة ماجستير ، إلى جانب دراسة سبل تحسين البرامج التنفيذية للمؤتمرات.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية لتحقيق تطور مستدام في مستوى البحث العلمي بالجامعة.

وشدد "مندور" على أهمية العلوم البينية في تحقيق المعرفة الشمولية، مؤكداً على دقة التصنيف المبني على تحليل ملايين المنشورات العلمية واستبيانات الباحثين.

وتطرق المجلس إلى مناقشة خطط الأنشطة والمبادرات للعام الجديد 2025 مع التركيز على فعاليات الأسبوع البيئي، ملتقيات التوظيف، والمؤتمرات البيئية.

واستعرض "مندور" تقارير القوافل التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"بداية".

كما عرض المجلس للفعاليات التي تمت خلال الأسبوع البيئي بكلية الهندسة والصيدلة وشملت الكشف المجاني للأطفال بكلية طب الأسنان، حملات التشجير بكلية الصيدلة، كما تم عرض تقرير حول ملتقى التوظيف بمعهد كونفوشيوس، الذي وفر 250 فرصة عمل بالتعاون مع 20 شركة صينية.

وتطرق المجلس إلى استعراض مبادرات الاستدامة، برامج الدعم النفسي للأطفال المتوحدين، وجائزة أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي، بالإضافة إلى التحضيرات للقوافل الشاملة وبرامج التدريب المجتمعي المزمع عقدها في ديسمبر.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تواصل استعداداتها المكثفة لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم التأكيد على جاهزية القاعات وتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية لضمان سير الامتحانات بانضباط.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية ومراعاة المعايير الأكاديمية في وضع الأسئلة، لتغطي جميع أجزاء المنهج وتتناسب مع مستويات الطلاب المختلفة.

كما شدد على تفعيل دور لجان المتابعة لتوفير بيئة امتحانية آمنة، إلى جانب التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور ناصر مندور ، إلى أن العملية الانتخابية بدأت على مستوى الفرق الدراسية بانتخاب ممثلين عن كل لجنة، واليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر سيتم اختيار أمناء وأمناء مساعدين لكل لجنة على مستوى الكليات.

وأضاف أن المرحلة النهائية ستشهد انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات والتي ستقام غدا الخميس الموافق 28 نوفمبر.

وأكد أن الجامعة تواصل استعداداتها المكثفة لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم التأكيد على جاهزية القاعات وتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية لضمان سير الامتحانات بانضباط.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية ومراعاة المعايير الأكاديمية في وضع الأسئلة، لتغطي جميع أجزاء المنهج وتتناسب مع مستويات الطلاب المختلفة.

كما نبه على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة لتوفير بيئة امتحانية آمنة، إلى جانب التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.