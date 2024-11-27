الجيش اللبناني: نباشر تعزيز انتشار قواتنا وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع اليونيفيل

قال الجيش اللبناني، إنه يتم البحث لمباشرة تعزيز انتشار قواتنا في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاربعاء.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أفادت نقلًا عن مسؤول في حزب الله، بأن هناك تعاونا وبشكل كامل مع الدولة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وأضافت الوكالة، أن حزب الله يؤكد عدم وجود أسلحة أو قواعد ظاهرة في جنوب لبنان، موضحًا أنه لا يستطيع أي أحد أن يجبر السكان على مغادرة قراهم.