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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش اللبناني: نباشر تعزيز انتشار قواتنا وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع اليونيفيل

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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قال الجيش اللبناني، إنه يتم البحث لمباشرة تعزيز انتشار قواتنا في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاربعاء.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أفادت نقلًا عن مسؤول في حزب الله، بأن هناك تعاونا وبشكل كامل مع الدولة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وأضافت الوكالة، أن حزب الله يؤكد عدم وجود أسلحة أو قواعد ظاهرة في جنوب لبنان، موضحًا أنه لا يستطيع أي أحد أن يجبر السكان على مغادرة قراهم.

الجيش اللبناني جنوب الليطاني لبنان اليونيفيل القاهرة الاخبارية حزب الله