محافظ سوهاج يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والوفد المرافق لها، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين محافظة سوهاج والهيئة، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية التي تشرف عليها الهيئة بسوهاج، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية في سوهاج، والممولة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعمل على إزالة أية معوقات قد تعترض سير تنفيذ هذه المشروعات، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأعرب "سراج" عن استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم لتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية، بما يعزز من مكانة سوهاج كإحدى المحافظات الواعدة في مجال الصناعة والتنمية الاقتصادية.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف على أهمية التعاون المثمر بين الهيئة والمحافظة في تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج وتسريع وتيرة العمل بالمشروع للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإزالة أية معوقات.