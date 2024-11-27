أمين حزب الشعب الجمهوري: مشاركة مصر في المؤتمر الرياض يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن مشاركة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، المنعقد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة، يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة وأن المؤتمر يشارك به أكثر من 1500 من كبار المستثمرين ورؤساء الشركات العالمية ومستثمرين من مختلف دول العالم وشخصيات عالمية من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات وهيئات دولية .

وأضاف أبو هميلة، أن مشاركة وزير الاستثمار المصري في هذا المؤتمر العالمي وعقده لقاءات جانبية على هامش المؤتمر مع وزراء ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين ورؤساء شركات عالمية مشاركين بالمؤتمر، من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة لعرض الإنجازات المحققة على أرض الواقع في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار المصري منها البنية التحتية القوية من طرق ومحاور مطارات وموانئ ومناطق لوجستية وغيرها، إضافة للبنية التشريعية الاقتصادية بطرح العديد من القوانين المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، فإن ذلك يسهم بلا شك في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة .

وأشار أبو هميلة، إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة السعودية خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعتها مصر والمملكة السعودية الشهر الماضي بشأن الاستثمارات المتبادلة، موضحا أن السياسات الاقتصادية المصرية مستقرة وهو أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات، مؤكدا أن هذه المؤتمرات الدولية تعد فرصة كبيرة يمكن استغلالها في الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة والكثيرة في مصر وعرض ما تم في مصر من إصلاحات اقتصادية ومحفزات استثمارية كبيرة وما يتوافر بها من طاقة متجددة وتطور تكنولوجي وتحول رقمي وخبرات كبيرة واستقرار سعر الصرف وحل مشاكل المستثمرين، وذلك بالتزامن مع إشادات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى بالاقتصاد المصري ورفع تصنيفه والتوقع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم .