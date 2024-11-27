إزالة 202 حالة تعد على أراضي الدولة ببني سويف

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 04:26 م

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده عمرو محمود مدير الأملاك ،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 202 حالة بواقع ( 22 حالة تعد بالبناء المخالف على 847متر أملاك دولة+ 180حالة على مساحة 7 أفدنة و4 قراريط أرض زراعية خاصة )، منذ بدء المرحلة وحتى أمس الثلاثاء،وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتم خلالها إزالة 208 حالة (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140 حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية، و تستكمل بالمرحلة الثانية الحالية والتي يتم تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهر الجاري، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.