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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وقطر ترحبان بوقف إطلاق النار في لبنان

وقف الحرب في لبنان
وقف الحرب في لبنان
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رحبت المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية، تأمل المملكة أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والحفاظ على سيادة لبنان واستقراره وأمنه وعودة النازحين.

كما رحبت قطر باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، وأعربت عن أملها في أن "يكون نموذجا لاتفاق مماثل لإنهاء الصراع المستمر في قطاع غزة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن أملها في أن يلتزم كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، والوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل.

وقالت الوزارة، إن "قطر تؤمن بأن هذا الاتفاق سيمهد الطريق لتوافق أوسع يضمن السلام والاستقرار الدائم في المنطقة".

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