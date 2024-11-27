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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

علوم بني سويف لذوي الاحتياجات الخاصة تنظم احتفالية توعوية باليوم العالمي للتلعثم

احتفالية كلية ذوي
احتفالية كلية ذوي الاحتياجات الخاصة
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 نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، احتفالية توعوية باليوم العالمي للتلعثم، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد فاروق عميد الكلية.

 شملت الفعالية عرض أغنية بلغة الإشارة ومسرحية عن التلعثم من طلاب الكلية، وتكريم المشاركين، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وسط حضور لافت من الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أهمية دور الفعالية في نشر ثقافة اضطرابات التلعثم «الكلام أو الطلاقة» وطرق التعامل معها وأهمية انغماسهم هؤلاء الأشخاص في التفاعلات الاجتماعية المختلفة، مشيرا إلى أن الاحتفالية سلطة الضوء على ماهية التلعثم وأنواعه وأسبابه وطرق التدخل العلاجي، لافتا إلى أن الفعالية تأتي في إطار التذكير بالتحديات التي يوجهها هؤلاء الأفراد والمسؤولية المجتمعية لتعزيز التفاهم معهم،  بالإضافة إلى نشر التوعية بالأسباب وطرق علاج المصابين بهذه الحالة.

احتفالية أعضاء هيئة التدريس الاحتياجات الخاصة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بلغة الإشارة باليوم العالمي المسؤولية المجتمعية ذوي الاحتياجات الخاصة