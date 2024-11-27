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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الذكرى الرابعة لـ"القاضية ممكن".. الأهلي يحتفل بكرة نهائي القرن 2020

كرة نهائي القرن
كرة نهائي القرن
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استعادت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ذكريات مباراة نهائي القرن الشهيرة أمام الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت صفحة الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي  صورة للكرة التي لُعب بها مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا 2020 مصحوبة بإمضاء عدد من لاعبي الفريق وعلقت عليها: كرة نهائي القرن شاهدة على ليلة من ليالينا التاريخية. 
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وجاء هدف التتويج عن طريق صاحب القاضية محمد مجدي أفشه يوم 27 من نوفمبر 2020.
 

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