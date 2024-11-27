محافظ بني سويف يتابع شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعه الأسبوعي بمقر المحافظة، حيث ناقش خلاله عددًا من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون، بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية.

استجابة لشكوى أحد المواطنين بمنطقة الشون بقرية بني هارون، وجه المحافظ رئيس مدينة بني سويف بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمتابعة تنفيذ تركيب محول كهرباء جديد يغذي المنطقة بدلاً من اعتمادها على محول بعيد على الطريق الزراعي، حيث أفاد مسؤولو الكهرباء أنه تم إدراج المشروع ضمن خطة العام المالي 2025 /2026.

وناقش المحافظ شكوى مواطن من قرية البرانقة بمركز ببا حول تسريب مياه بمنطقة الشبكة بسبب كسر ماسورة رئيسية (بحسب ما جاء في الشكوى)، حيث أوضح مسؤولو مياه الشرب والصرف الصحي أن المشكلة لا تعود إلى الكسر، الذي تم إصلاحه بالفعل، بل إلى الصرف العشوائي من الأهالي على الشبكات الخاصة بمشروع الصرف الصحي الذي لم يكتمل بعد، نظرًا لانتظار توسعات محطة المعالجة التي تستقبل صرف القرية.

حيث وجه المحافظ حيال هذه الشكوى بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان تطهير الخزانات الأهلية بالتنسيق مع المواطنين لحين اكتمال مشروعات الصرف الصحي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الرقابة ومتابعة المخالفات التي تم تحريرها بهذا الشأن، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وناقش المحافظ المسوؤلين المختصين فيما يتعلق بتكليفه "الأسبوع الماضي" بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف التي تعمل في كثير من مجالات دعم المواطنين مجتمعيا، خاصة في مجال الصرف الصحي، وذلك في اجرءات تطهير الخزانات الأهلية، من خلال حلول فنية مبتكرة تحت اشراف شركة المياه وهيئة الصرف الصحي، ذلك لامكانية تعميم وذلك كحل مؤقت لحين دخول أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، حيث أفاد المسؤولين أنه جاري الدراسة الفنية .

واستجابة لشكوى أحد المواطنين من قرية باروط بشأن ورشة رخام قرب منزله، تسبب ضوضاءً وأتربة تؤثر على صحة الأسرة، أكد رئيس المدينة أن قرار الغلق الصادر ضد الورشة قد تم تنفيذه.

وتقدم أحد المواطنين بشكوى عن منزل آيل للسقوط بشارع عبد السلام عارف يهدد سلامة المارة، وعلى الفور، كلف المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني عاجل حول حالته الإنشائية لاتخاذ الإجراءات اللازم في ضوء ما يسفر عنه التقرير وفي اطار القانون .

كما شهد اللقاء قيام المحافظ بصرف مساعدات مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية بإحدى قرى مركز بني سويف، والتي تمر بظروف مادية واجتماعية صعبة، حيث كلف المحافظ مسؤولى التضامن الاجتماعي ببحث حالة الأسرة والتى لديها أولاد في مختلف مراحل التعليم وتوفير ما يلزم لأفرادها من الرعاية والحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.