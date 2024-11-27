وكيل تعليم دمياط ينفي تعطيل الدراسة غدا الخميس

أجرى "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم مياط، جولة تفقدية لعدة مدارس بإدارة عزبة البرج التعليمية وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

شملت الجولة مدارس وحدة الخياطة الابتدائية المشتركة و الخياطة الإعدادية المشتركة والخياطة الثانوية المشتركة.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وسط الطلاب مؤكدا الاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

وتابع كثافة الطلاب داخل الفصول، ونظافة المدرسة ومحيطها، ووجود هيئة التدريس والالتزام بالمناهج، وتوافر المقاعد والديسكات.

واطمأن "عماره" على الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور وكذلك لمعرفة إذا كان هناك ما يواجههم من مشكلات، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ، ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم، موجها بتعليق ملصقات بالحروف الهجائية للغة العربية واللغة الإنجليزية وجدول الضرب علي حوائط الفصول لمساعدة الطلاب علي القراء والكتابة.

وأكد "عماره" على انتظام تلاميذ الصفوف الابتدائي والإعدادي والثانوي وسط حضور كثيف من الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ويتم التنسيق فيما بينها مع مديرية التربية والتعليم لمواجهة مخاطر سقوط الأمطار و متابعة مدى إنتظام الدراسة في المدارس والعمل على حل آية مشكلة قد تظهر.

وفي ختام جولته شدد "وكيل الوزارة " علي الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، وبتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.