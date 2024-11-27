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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال رفع الكفاءة بمبنى استراحة الزوار

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مبنى الزوار
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مبنى استراحة الزوار لمتابعة سير أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمبنى، الذي تم إنشاؤه "دار ضيافة "ضمن خطة المحافظة لتنمية مواردها الذاتية وتوفير مكان لائق لاستضافة ضيوف المحافظة.

 وتجول المحافظ بالمبنى المجاور للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة،ويتكون من 4 طوابق تضم عشرات غرف الإقامة وغيرها من الملحقات، حيث تفقد الأعمال التي تنفيذها لتعزيز ورفع كفاءة المبنى وتنفيذ كافة اشتراطات الأمان والسلامة الضرورية، وأعمال توصيل المرافق الأساسية والفرش والتأثيث.

 جاء ذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، علي يوسف، رئيس المدينة، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني، وليد صالح مدير الشؤون الإدارية، العميد أحمد علاء مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال رفع استراحة رفع الكفاءة لاستضافة المكتب الفني استضافة