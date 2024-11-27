11 ديسمبر .. وزارة الثقافة تحتفي بالفنان "شادي عبد السلام"

أعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية، يوم الأربعاء 11 ديسمبر، في عدد كبير من المحافظات المصرية، احتفاءً بالفنان الكبير "شادي عبد السلام"، تحت عنوان "يوم شادي"، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بالرموز الفكرية والثقافية والفنية المصرية التي تركت بصمة لا تُمحى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "إن الهدف من هذه الفعاليات هو تسليط الضوء على أحد أهم رموز الفن المصري الذين استخدموا إبداعهم في تقديم الحضارة المصرية للعالم، وتعريف الجمهور برؤيته المميزة التي مزجت بين الفن والهوية الوطنية، ويهدف "يوم شادي" إلى تعزيز الوعي بقيمة الحضارة المصرية القديمة ودورها في إثراء الإنسانية.

وأوضح الوزير، أن الاحتفاء بشادي عبد السلام يعكس شمولية الفعاليات الثقافية، بمشاركة معظم قطاعات وزارة الثقافة، ومنها: "المجلس الأعلى للثقافة، أكاديمية الفنون، دار الأوبرا المصرية، المركز القومي للترجمة، قطاع المسرح، قطاع الفنون التشكيلية، قطاع صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبات مصر العامة، المركز القومي للسينما".

وستشمل الفعاليات عروضاً تسلط الضوء على أعمال الفنان "شادي عبد السلام"، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات تناقش تأثيره الفني ورؤيته الإبداعية التي استوحاها من الحضارة المصرية القديمة، وعرض النسخة المرممة من فيلم "المومياء" ومعرض فني لأعماله.

وأشار وزير الثقافة، إلى أن البرنامج يضم العديد من المحاور التي أعدها متخصصون لتناول أعمال الفنان الكبير، ومن أبرزها "مصر الوطن في عيون شادي عبد السلام"، "الرؤية البصرية والتشكيلية لشادي عبد السلام كمدير فني في أعماله"، "إسلاماه"، "أمير الدهاء"، "رابعة العدوية"، وكذلك تناوله لتاريخ مصر، ومناقشة فيلم "إخناتون"، بما في ذلك الاسكتشات، والسيناريو، وأفكاره عن الهوية المصرية، وتقديم تحليلات حول فيلم "الفلاح الفصيح"، الذي يعكس فكرة العدل والفن في الدراما، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأدب المصري القديم من خلال نصوص مثل: "شكاوى الفلاح الفصيح"، "جماليات اللغة السينمائية عند شادي عبد السلام".