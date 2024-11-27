محافظ بني سويف يوجه بدعم أسرة تمر بظروف صعبة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، سيدة من مركز إهناسيا وابنتها البالغة من العمر 11 عامًا، وذلك بعد أن التقى بهما أمس أثناء جولته لتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بقرى المركز.

كانت الأم وابنتها قد طلبتا مقابلة المحافظ لعرض ظروف أسرتها الصعبة، وهو ما استجاب له على الفور ووجه بتحديد موعد لاستقبالهما.

استمع المحافظ للسيدة التي استعرضت ما تمر به أسرتها من تحديات ومشكلات، حيث تعاني ابنتها من مشكلات صحية تستلزم إجراء عملية جراحية لاستئصال اللوزتين، بينما يواجه زوجها مشكلات صحية بالقلب والبروستاتا، وأوضحت أن ابنها الأكبر، الذي يعول الأسرة، عليه ديون متراكمة تعجز الأسرة عن سدادها، مما يزيد من معاناتهم اليومية.

ووجه المحافظ مكتبه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية لتوفير مشروع صغير يضمن للأسرة مصدر دخل ثابت يعينها على مواجهة التحديات المعيشية، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للطفلة وتوفير العلاج اللازم لزوجها.

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم خلال اللقاء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على ضرورة التواجد بالقرب من المواطنين والتفاعل مع قضاياهم ومساعدتهم في تجاوز التحديات التى قد تواجههم ، مشددًا على أن الدولة تعمل بكل طاقتها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم حلول عملية وسريعة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء أعربت السيدة عن امتنانها الكبير لمحافظ بني سويف، مؤكدة أنها شعرت بدعم حقيقي من الحكومة وأن صوتها قد وصل إلى المسؤولين.

هذا وقد حرص المحافظ على مداعبة الطفلة وإدخال السرور إلى قلبها، في موقف إنساني عكس مدى قرب القيادة التنفيذية من المواطنين.

حضر اللقاء: الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ .