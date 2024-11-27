محافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمات المقدمة بالوحدة الصحية بشريف باشا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الوحدة الصحية بقرية شريف باشا، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة انتظام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالقرى، حيث رافقه خلال الزيارة كل من وكيل وزارة الصحة والسكان د.سماح أحمد جاد، ووكيل المديرية د.محمد قريبة، ورئيس مركز بني سويف على يوسف

واطمأن المحافظ على سير وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية، متفقدا أقسام الوحدة والتي شملت الاستقبال ، الصيدلية، الأسنان ، التطعيمات، المعمل، تنظيم الأسرة، الرعاية، نادي المرأة وغيرها، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات وإعداد تقرير باحتياجات الوحدة لتعزيز مستوى الخدمة بالشكل المطلوب، موجها مسؤولي الصحة ببذل مزيد من الجهد للنهوض بالقطاع واستثمار المتاح من الإمكانات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين

وخلال تفقده لسير العمل بأقسام الوحدة، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم سواء المتعلقة بمستوى الخدمة بالوحدة الصحية وغيرها من المطالب والشكاوى في بعض القطاعات والمرافق، حيث وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بسرعة بحث مطالب بعض المواطنين الخاصة بتدعيم الإنارة وتحسين جودة مياه الشرب بإحدى المناطق على أطراف القرية.