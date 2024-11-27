تفاصيل محاضرة «تحليل المشهد السينمائي» ضمن معرض الكويت للكتاب

نظم معرض الكويت الدولي الـ47 للكتاب جلسة بعنوان “تحليل المشهد السينمائي” قدمها الممثل والمنتج والمؤلف والمخرج الكويتي مساعد خالد وذلك في “الرواق الثقافي” في المعرض.

وفي بداية الجلسة عرض مساعد خالد الأشكال المتنوعة من الفنون متطرقا إلى فنون مثل الرسم والنحت والشعر والموسيقى والغناء والقصة والرواية والإذاعة.

وأوضح خلال حديثه العناصر التي يعتمد عليها كل نوع من هذه الفنون، مشيرا إلى العلاقة بين الشكل الفني والرسائل التي يسعى إلى إيصالها.

وجذب هذا الطرح اهتمام الحضور الذين تفاعلوا مع الأمثلة والمقارنات التي قدمها مساعد خالد مما أضفى بعدا ثقافيا على الجلسة.

وخلال الجلسة عرض مساعد مقاطع مختارة من مشاهد سينمائية متنوعة وقام بتحليلها ومناقشتها مع الحضور مسلطا الضوء على أداء الممثلين والقصة المفهومة، كما تناول الجوانب الفنية التي تساهم في إيصال الرسائل الدرامية وتكوين تجربة سينمائية متكاملة.

وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث شارك الحاضرون بآرائهم وتحليلاتهم مما أضفى أجواء حيوية وتفاعلية على النقاش.

وبين مساعد خالد أن بناء المشاهد السينمائية في الأفلام يعتمد بشكل أساسي على "اللحظات الدرامية" والتي تشكل العمود الفقري للعمل الفني.