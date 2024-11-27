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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لمجدي شطة في حيازة المخدرات

مجدي شطة
مجدي شطة
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة مطرب المهرجانات مجدي شطة واخر في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج. 
وجاء في منطوق الحكم : حكم المحكمة غيابيا علي المعروف بمجدي شطة بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة حيازة مواد مخدرة ، ومعاقبة اخر بالسجن المشدد 6 سنوات عن تهمة حيازة مخدرات والمشدد 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح ناري.
وشهدت الجلسة، تغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة عن جلسة محاكمته، اليوم، بقضية الاتجار في مخدر الآيس، بينما حضر المتهم الثاني.

كانت نيابة المرج قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

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