الشهابي يتفقد ديوان عام محافظة دمياط| صور

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مبنى ديوان عام المحافظة الجاري انشاؤه، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، حيث جاء ذلك خلال جولته الميدانية لهذا اليوم.

وتابع المحافظ خلال الزيارة الأعمال الجارية بمبنى الديوان، والأعمال النهائية بالجزء الأول الذى يتضمن مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات، حيث عقد أول اجتماع بإحدى القاعات، مع ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية، بحث خلالها التجهيزات المقرر تنفيذها بالجزء المنتهى بالديوان، وذلك تمهيدًا لتسكين بعض الإدارات به مطلع يناير المقبل، حيث أكد على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر واعداد خطة التسكين والانتهاء من كافة التجهيزات بما يدعم عملية التشغيل التجريبي للديوان.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة المعوقات الفنية التي تواجه عمليات التنفيذ، وخطة تجهيز المبنى بالأنظمة الحديثة، لتحقيق خطة التحول الرقمي، وميكنة كافة الأعمال به و تشغيل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

كما بحث الدكتور أيمن الشهابي سُبل تلافي كافة المعوقات من خلال وضع حلول محددة تتوافق مع رؤية وأهداف المشروع، وإنشاء مبنى حكومي متكامل طبقًا للمعايير المحددة.

وأجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى قصر ثقافة مدينة دمياط، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية لترميمه والتي بدأت منذ عام 2021 وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وفادي جرجس مدير عام هيئة الثقافة بدمياط.

وبحث المحافظ الوضع الحالى للمقر الذى يأتي على مساحة 2500 متر مربع ويتضمن فرع الهيئة وقصر ثقافة الطفل وقصر ثقافة مدينة دمياط الذى يشمل مسرح صيفي ومسرح يتم توسعته ضمن أعمال الترميم علاوة على معرض للفن التشكيلى ونادى الأدب ونادي المرأة وقاعات للأنشطة، كما ناقش خلال الزيارة آليات الاستفادة من الباكيات التجارية الملحقة بالقصر وآليات استكمال تلك الأعمال والانتهاء منها لإعادة افتتاحه وتشغيله وإتاحة استضافة الأنشطة والفاعليات الثقافية.

وتفقد المحافظ أيضًا قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة بحضور المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حيث اطلع على الوضع الحالى للقصر الذي يأتي على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم مسرح وقاعة فنون تشكيلية و قاعات للأنشطة ومبنى إداري مكون من 3 طوابق، وتفقد المسرح الذي يسع 1000 فرد.