وزير التعليم يجري جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بمدارس بني سويف| صور

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس، التابعة لإدارتي الواسطى، وناصر التعليمية بمحافظة بني سويف؛ وذلك في إطار مواصلة متابعة انتظام العملية التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

ورافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدارس تابعة لإدارة الواسطى التعليمية، حيث تفقد مدرسة "سعداوي مجاهد عبد الغني الثانوية المشتركة"، والتي تضم 499 طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده لفصول المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب بها، ومتابعة نسب الحضور والغياب، كما اطلع على أداء الطلاب خلال اختبارات الشهر السابقة.

وعقب ذلك، قام الوزير بتفقد مدرسة "المصلوب الابتدائية المشتركة"، والتي يبلغ عدد طلابها 1017 طالب، مقسمين على الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تابع مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، كما تابع الخطة العلاجية لمستوى الطلاب في الرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

ثم توجه الوزير إلى مدرسة "معصرة أبو صير الجديدة الابتدائية"، التي يبلغ عدد طلابها 298 طالب، حيث حرص خلال تفقده المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، ومراجعة دفاتر تسجيل درجات الطلاب في التقييمات الأسبوعية؛ للاطمئنان على مستوى التحصيل الدراسي.

ثم توجه الوزير إلى عدة مدارس تابعة لإدارة ناصر التعليمية، حيث تفقد مدرسة "الحمام الإعدادية المشتركة"، التي يبلغ عدد طلابها 618 طالب.

وخلال تفقده للفصول، حرص الوزير على متابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما حرص على التأكد من ومدى استيعابهم للمواد الدراسية.

كما أجرى الوزير حوارا مع بعض الطلاب بالمدرسة حول قدراتهم على التحصيل الدراسي داخل المدرسة ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية، مؤكدًا أن تطبيق هذه التقييمات تساهم في تعرف الطالب على مستواه الدراسي وتحصيله للدروس أولا بأول.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "الحمام الثانوية المشتركة"، والتي يبلغ عدد طلابها 218 طالب وطالبة، حيث حرص الوزير على التحقق من مستوى الطلاب الدراسي، ومتابعة نسب الحضور والغياب، وكذلك مناقشة الطلاب حول تطلعاتهم المستقبلية.

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