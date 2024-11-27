وزير الكهرباء يتفقد الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولة تفقدية داخل الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية "إجيماك" لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وخطة التوسع بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في إطار استراتيجة الدولة لدعم وتوطين الصناعة.

تأتي هذه الجولة في إطار الخطة العاجلة لتحسين معدلات الاداء وجودة تشغيل محطات توليد الكهرباء واستمرارا للمتابعة المستمرة، وإجراءات مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية

ووجه الدكتور محمود عصمت بضرورة التواجد الميداني للقيادات، والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال خاصة التى تتعلق بالصيانة والتشغيل واهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة، موضحًا أهمية برامج اعادة التأهيل والتدريب للعاملين في إطار تعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد المتاحة ومن بينها العنصر البشرى لتحقيق الاهداف المرجوة فى ضوء خطة العمل الحالية.