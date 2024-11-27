وزير الدفاع الإسرائيلي: "نبذل جهودنا لإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بغزة"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن دولة الاحتلال سترى خلال الشهرين المقبلين إن كانت أهداف الحرب على الشمال قد تحققت.

وأضاف كاتس في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء: "نبذل جهودنا لإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بغزة".

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.