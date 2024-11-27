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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شحنات الغاز الطبيعي الامريكي المسال المتجهة إلى أسيا تتحول إلى أوروبا

الغاز الطبيعي المسال
الغاز الطبيعي المسال
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كثفت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في الأسابيع الأخيرة.
وقالت منصة أويل برايس الدولية أن أسعار الشراء المرتفعة في أوروبا حفزت المزيد من المصدرين في الولايات المتحدة على توجيه شحناتهم المرنة إلى أوروبا.
وذكرت أن ارتفاع أسعار الشراء الأوروبية للغاز المسال الامريكي يؤدي أيضًا إلى تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة في البداية إلى آسيا إلى أسواق أوروبا المتعطشة للغاز بسبب احتياجات التدفئة في موسم الشتاء الحالي.
ولفتت الى ان أسواق الغاز الطبيعي العالمية تعمل على تلبية حاجة المستهلكين في أوروبا في موسم التدفئة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إمدادات الغاز الطبيعي المسال وسط توقعات أن يكون شتاء هذا العام أكثر برودة من فصلي الشتاء المعتدلين السابقين.
واشارت الى تكثيف أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في الأسابيع الأخيرة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث تعد أسعار الغاز القياسية في Henry Hub أقل بكثير مقارنة بالمعيار الأوروبي من العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية TTF.
 

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