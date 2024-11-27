رحلة صيد تتحول إلى كابوس .. فيلم ‘Deer Camp ’86’ في دور العرض المصرية

ينطلق اليوم فيلم الرعب الكوميدي “Deer Camp ’86”، الذي يعيدنا إلى أجواء الثمانينيات، في دور السينما المصرية. ويقدم الفيلم قصة رحلة صيد تتحول إلى كابوس مرعب، من إخراج إل فان دايك سيبوتزن.



تدور القصة في خريف عام 1986، حيث ينطلق ستة أصدقاء من ديترويت إلى الغابات الشمالية لخوض مغامرتهم السنوية المعتادة في صيد الغزلان، لكن هذه المرة، لن تكون مجرد رحلة عادية؛ إذ تُوقظ الغابة سرًا مظلمًا يحول صياديها إلى فريسة.

فيلم "Deer Camp '86" يأخذنا إلى عالم تختلط فيه الكوميديا بالإثارة والرعب في مغامرة مفعمة بالتشويق والمفاجآت.

الفيلم من إخراج إل. فان دايك سيبوتزن، وكتابة بو هانسن ورايلي توروس، مع طاقم تمثيل يضم: نواه لالوند، جاي جيه بيدويل، آرثر كارترايت، جوش دومينغيز، وماثيو ديريك ديفي، وتوزعه في مصر فور ستار فيلمز.