أوكرانيا تسجل 224 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية مع الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء تسجيل 224 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) وقع إجمالي 224 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية للجبهة بينما تستمر العمليات في منطقة كورسك الاستراتيجية. نفذ الجيش الروسي على مدار أمس 263 ضربة مدفعية، بما في ذلك خمس ضربات من قاذفات صواريخ متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 22 غارة جوية، وأسقطت 30 قنبلة جوية موجهة.

وأضاف البيان أن الروس نفذوا أمس الثلاثاء ضربة صاروخية واحدة على مواقع الوحدات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان باستخدام صاروخ واحد، بالإضافة إلى 45 غارة جوية، بما في ذلك إسقاط 76 قنبلة جوية موجهة. بالإضافة إلى ذلك، نفذوا أكثر من أربعة آلاف هجمة قصف، منها 142 هجمة من قاذفات الصواريخ المتعددة ونشروا حوالي 1300 طائرة بدون طيار انتحارية لتنفيذ الضربات.

وتابع البيان أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية نفذت تسع ضربات على مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية للروس.

