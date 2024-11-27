تلفزيون بريكس: روسيا تسلم البرازيل رئاسة المجموعة خلال اجتماعات على مستوى الخبراء

أعلن تلفزيون "بريكس" اليوم الأربعاء أن روسيا سوف تقوم بتسليم البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في ختام اجتماعات على مستوى الخبراء في مدنية ييكاتيرينبرج الروسية التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء وتستمر على مدار يومين.

وأشار التلفزيون في سياق تقرير إخباري أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أكد خلال كلمة في بداية الاجتماعات أن انضمام المزيد من الأعضاء لمجموعة "بريكس" أضفي المزيد من المرونة لنشاط المجموعة وأسهم في إثراء مجالات التعاون بين الدول الأعضاء.

ولفت المسئول الروسي إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تمكنوا منذ بداية العام الحالي من تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات والتي يأتي على رأسها التعاون على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والمالي فضلا عن تقوية أواصر العلاقات الإنسانية.

وأعرب المسئول الروسي عن يقينه أن تلك الإنجازات سوف تشكل حجر الزاوية والأساس القوي للمزيد من التعاون بين دول المجموعة في المستقبل، مؤكدا على قدرة البرازيل للبناء على تلك الإنجازات خلال فترة رئاستها للمجموعة.

وأضاف أن روسيا خلال ترأسها للمجموعة عقدت ما يزيد على 250 فعالية وهناك المزيد من الفعاليات من المقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا فضلا عن الدول التي انضمت مع بداية العام الحالي وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإثيوبيا وإيران.

