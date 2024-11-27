السفير العماني يرعى صالون أحمد بن ماجد والملتقى العشرين للطلبة العمانيين في مصر

نظمت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة أمسية ثقافية مميزة تحت عنوان "صالون أحمد بن ماجد الثقافي"، وذلك من خلال ندوة حول شخصية يزيد بن حاتم المهلب الأزدي، الوالي العماني الذي حكم مصر في العصر العباسي.

جاءت الأمسية بالتزامن مع الملتقى العشرين لمجموعة الطلبة العمانيين الخريجين والدارسين في الجامعات المصرية، وتحت رعاية السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفي كلمته، اكد السفير الرحبي أهمية تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن تاريخ البلدين الغني يمكن أن يسهم في تقوية العلاقات المستقبلية. واستعرض السفير الدور البارز ليزيد بن حاتم المهلب الأزدي، الذي حكم مصر لعدة سنوات، مشددًا على أهمية استحضار الشخصيات التاريخية التي تعكس هوية الأمة وثراء تراثها.

وأشاد السفير باحتفالية الملتقى العشرين، التي انعقدت لأول مرة خارج سلطنة عمان، معبرًا عن اعتزازه بالدور الذي لعبته مصر في تعليم أجيال من العمانيين وتدريبهم، ومشيدًا بإسهام الأساتذة المصريين في بناء نهضة عمان الحديثة.

تضمنت الفعالية فقرات شعرية وموسيقية، إلى جانب عرض مرئي لإنجازات الطلبة العمانيين الخريجين، الذين أصبح عدد كبير منهم يشغل مناصب مرموقة في سلطنة عمان.

ويأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين البلدين والاعتزاز بالقيم الثقافية المشتركة.

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