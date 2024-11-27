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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرق طفل في ترعة بكفرالشيخ

الطفل المتوفي
الطفل المتوفي
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لقى طفل في الثانية عشرة من عمره، مقيم في قرية الخاشعه مركز الحامول محافظة كفرالشيخ، غرقاً بمياه ترعة الخاشعة، وذلك أثناء لهوه أمام مياه الترعة، فأنزلقت قدماه وسقط في المياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، ولفظ أنفاسه الأخيرة. 
وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى أخطارًا من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه بلاغاً من مأمور مركز شرطة الحامول، بوجود بلاغ بحالة غرق، للطفل، محمد عطيه عليوه ١٢سنة، من قرية الخاشعة البر الشرقى بالحامول، كان متغيب من ليلة أمس وتم العثور على جثمانه غرقاً. 

على الفور أنتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الحامول، حيث تبين أن الطفل كان يلهو بجوار شاطئ الترعة، حينما فأنزلقت قدماه، وأن أحد الأشخاص شاهده، وحاول إنقاذه ولم يستطع وقام بالإبلاغ. 

وبعد عدة ساعات من البحث المضني، في مياه ترعة الخاشعة، تمكن الأهالي من العثور واستخراج الجثمان، ليتم نقله مشرحة مستشفى بلطيم. 

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين، وفاته بأسفكسيا الغرق، عدم وجود شبهة جنائية، وتم التصريح الدفن من قبل النيابة العامة. 

مدير أمن كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ مركز شرطة الحامول غرق طفل في مياه ترعة الخاشعه بكفر الشيخ عدم وجود شبهة جنائية