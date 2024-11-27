محافظ دمياط يتفقد قصور الثقافة

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى قصر ثقافة مدينة دمياط، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية لترميمه والتى بدأت منذ عام ٢٠٢١ وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وفادى جرجس مدير عام هيئة الثقافة بدمياط

وقد بحث المحافظ الوضع الحالى للمقر الذى يأتى على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع ويتضمن فرع الهيئة وقصر ثقافة الطفل وقصر ثقافة مدينة دمياط الذى يشمل مسرحا صيفىا ومسرحا يتم توسعته ضمن أعمال الترميم علاوة على معرض للفن التشكيلى ونادى الادب ونادى المرأة وقاعات للأنشطة، كما ناقش خلال الزيارة آليات الاستفادة من الباكيات التجارية الملحقة بالقصر وآليات استكمال تلك الأعمال والانتهاء منها لإعادة افتتاحه وتشغيله واتاحة استضافة الأنشطة والفاعليات الثقافية.

وتفقد المحافظ أيضًا قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة بحضور المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حيث اطلع على الوضع الحالى للقصر الذى يأتى على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، ويضم مسرح وقاعة فنون تشكيلية و قاعات للأنشطة ومبنى ادارى مكون من ٣ طوابق ، وتفقد المسرح الذى يسع ١٠٠٠ فرد ، لبحث أسباب توقفه، والمعوقات التى تواجه عمليات تشغيل القصر، وآليات تعظيم الاستفادة من هذا الصرح الثقافى من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية ووضع خطة محددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة للتشغيل والاستفادة من هذا الصرح الثقافى .

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، حرص المحافظة ووزارة الثقافة على إعداد خارطة طريق لتنفيذ هذه المخططات، إيمانًا بالدور الذى تقوم به قصور الثقافة باعتبارها منارات ثقافية وتنويرية، تساهم فى تنمية وبناء النشء ونشر ألوان الثقافة والفنون.

كما أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى مستشفى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان التى تقع على مساحة ١٧ ألف متر بمدينة دمياط الجديدة، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وجاءت بحضور النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب والمهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

حيث تفقد المحافظ أقسام المستشفى بالمبنى القائم حاليًا، الذى تضمن عيادات خارجية لعلاج الإدمان والصحة النفسية وصحة المرأة والاقلاع عن التدخين ، فضلاً عن قسم الاستقبال والطوارئ الذى يعمل على مدار اليوم، ومعمل تحاليل طبية ومعمل آخر لتحليل المخدرات و صيدلية، وأيضًا وحدة خفض الضرر لعلاج الإدمان الذى يضم ٢ سرير، وعيادة للأطفال بالفترة الصباحية وللمراهقين بالفترة المسائية، علاوة على وحدة علاج الإدمان للرجال، وقسمين لإزالة السموم والتأهيل .