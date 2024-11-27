بايدن: سنعمل مع مصر وقطر وتركيا وإسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتم العمل خلال الأيام المقبلة مع مصر وقطر وتركيا وإسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف "بايدن" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، أنه سيتم العمل على الإفراج عن المحتجزين في غزة، وإنهاء الحرب.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.