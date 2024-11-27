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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جولة موسعة لوزير الإسكان بمحاور الطرق ووحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المياه بأكتوبر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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عقب زيارته المفاجئة لجهاز المدينة، أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة موسعة لتفقد محاور الطرق وموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومتابعة سير العمل بمشروعات المياه والصرف بمدينة 6 أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتجول وزير الإسكان، بمحاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، حيث وجه بتخصيص شركات تشغيل وصيانة على أعلى مستوى للمحاور الرئيسية، ووضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات، لتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، والزراعة، وتوحيد الهوية البصرية للمدينة ومحاور الطرق، قائلاً: "لا بد أن تكون محاور الطرق فى أبهى صورة طوال الوقت".
كما تفقد المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" موجهاً بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، لسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها لمستحقيها بأعلى جودة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تؤكد على الإسراع بتنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطنين.
وتابع الوزير سير العمل بمحطة رفع صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر، موجهاً بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة، لتقديم الخدمة على أعلى مستوى طوال الوقت، والحفاظ على حالة المحطات وإطالة عمرها الافتراضي.
وتفقد المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر، بطاقة 400 ألف م3 يومياً، والتى تغذى مدن: 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة، ليصبح إجمالى طاقة المياه المنتجة من المحطة 1.2 مليون م3 يومياً، حيث تم إنهاء وتشغيل مرحلتين بطاقة 800 ألف م3 يومياً.

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سكن لكل المصريين ,المبادرة الرئاسية حياة كريمة طاق - مياه الشرب والصرف الصحي