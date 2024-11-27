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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كومباني: لم أفهم النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

كومباني
كومباني
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قال، فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إنه لم يفهم بعدُ النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

وحقق بايرن ميونخ فوزًا بشِق الأنفس 1-0 على باريس سان جيرمان، أمس، ليعزز فرصه في التأهل مباشرة إلى أدوار خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات مدرب بايرن ميونخ

وقال كومباني، خلال تصريحات صحفية: "بصراحة، لا أنظر إلى جدول الترتيب، لم أفهمه بعدُ.. سيبدو الوضع جيداً إذا فُزنا بمزيد من المباريات".

وقال المدرب البلجيكي، في موسمه الأول مع البايرن: "المهم هو تحقيق هدفنا.. إذا فزنا بمبارياتنا المتبقية، فستكون لنا فرصة للوصول إلى أول ثمانية مراكز".

وتابع كومباني: "بالطبع، أنا سعيد.. ضغطنا بصورة جيدة جداً في الشوط الأول.. كان الانضباط حاضراً".

وأتم فينسنت كومباني: "ربما كان بمقدورنا تسجيل هدف آخر أو اثنين، لكن النتيجة جيدة. نحن على المسار الصحيح، لكننا نعمل لنصبح أفضل".

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