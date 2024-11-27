كومباني: لم أفهم النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

قال، فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إنه لم يفهم بعدُ النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق بايرن ميونخ فوزًا بشِق الأنفس 1-0 على باريس سان جيرمان، أمس، ليعزز فرصه في التأهل مباشرة إلى أدوار خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات مدرب بايرن ميونخ

وقال كومباني، خلال تصريحات صحفية: "بصراحة، لا أنظر إلى جدول الترتيب، لم أفهمه بعدُ.. سيبدو الوضع جيداً إذا فُزنا بمزيد من المباريات".

وقال المدرب البلجيكي، في موسمه الأول مع البايرن: "المهم هو تحقيق هدفنا.. إذا فزنا بمبارياتنا المتبقية، فستكون لنا فرصة للوصول إلى أول ثمانية مراكز".

وتابع كومباني: "بالطبع، أنا سعيد.. ضغطنا بصورة جيدة جداً في الشوط الأول.. كان الانضباط حاضراً".

وأتم فينسنت كومباني: "ربما كان بمقدورنا تسجيل هدف آخر أو اثنين، لكن النتيجة جيدة. نحن على المسار الصحيح، لكننا نعمل لنصبح أفضل".