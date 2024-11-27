القوات البحرية تواصل جهودها فى البحث عن المفقودين والناجين بحادث مركب مرسي علم.. صور

واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت الجهود عن العثور على 9 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم 5 على قيد الحياة وإنتشال 4 متوفين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين .

شهدت سواحل مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، حادث غرق مأساوي للنش سياحي، حيث روى الناجون تفاصيل مرعبة عن اللحظات الأخيرة قبل وقوع الكارثة.

أشارت بعض من روايات الناجين، إلى أن موجة عاتية ضربت اللنش بشكل مفاجئ، مما أدى إلى انقلابه في لحظات، حيث أكد الشهود أن الحادث وقع بسرعة كبيرة، حيث استغرق الأمر دقائق معدودة فقط حتى انقلب اللنش، مما جعل العديد من الركاب عالقين داخل الكبائن.

وتشير الروايات الأولية إلى أن موجة البحر المفاجئة هي السبب الرئيسي وراء الحادث، مما يرجح وجود ظروف جوية غير مستقرة في المنطقة.

قد يكون عدم استعداد بعض الركاب للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، خاصة أولئك الذين كانوا داخل الكبائن، أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع عدد الضحايا.

وأسفر الحادث عن 7 اشخاص مازالوا في عداد المفقودين، بالاضافة الي 4 جثث، فيما تم انقاذ 33 شخصا من الاجانب والمصريين، وذلك حتي هذه اللحظة، بحسب تصريحات الجهات المعنية، حيث لم يتمكن بعض الركاب من الخروج من اللانش قبل غرقه، فيما تتواصل الجهات المختصة في إجراء تحقيقات موسعة للكشف عن كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

فيما أجرت جهات التحقيق مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

جدير بالذكر، أنه تم إنقاذ 33 راكبًا، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب تصادف وجوده وقت الحادث اسمه “ستار جيت”، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة، ورجال القوات البحرية البحث عن 7 آخرين، بالاضافة الي انتشال 4 جثث،

وتعود الواقعة الي ورد بلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.

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