الأهلي يشارك في اجتماع "فيفا" استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025

شارك مسؤولو النادي الأهلي في ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي جرى مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر اجتماع "فيفا" من النادي الأهلي، خالد مرتجي، أمين الصندوق والقائم على ملف "فيفا"، وسمير عدلي، ممثلًا عن ‏الفريق الأول لكرة القدم، ومن إدارة الإعلام ‏محمد سلطان وأشرف أيمن، ومدير اللوائح والتراخيص حنان الزيني، وهاني حسام، المدير‏ التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، ومحمد ‏أبو عقيل، وأندرو يوسف وسيف حسام، ممثلو إدارة التسويق بالنادي، ومن شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي، مديرة ‏التسويق، وأحمد الطوخي، مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية، وأحمد عزب، مسؤول التسويق بالشركة.

شهد الاجتماع وورشة العمل مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بقرعة البطولة المقرر لها الخامس من ديسمبر ‏المقبل، وكذا كافة الإجراءات التنظيمية واللوائح الخاصة بكأس العالم للأندية في نسخته القادمة، فضلًا عن الحقوق التسويقية والإعلامية وإجراءات استقبال وإقامة وملاعب تدريب بعثات الفرق المشاركة في النسخة القادمة للبطولة.