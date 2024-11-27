ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار أعمال سحب تجمعات المياه بمنطقة الصفوة في بورسعيد.. صور

استمرار أعمال سحب
استمرار أعمال سحب تجمعات المياه بمنطقة الصفوة في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، منطقة الصفوة بحي الزهور، وذلك للوقوف ميدانيا على أعمال سحب تجمعات المياه بالمنطقة والناتجة عن أحد مشكلات الصرف الصحي.

وتابع محافظ بورسعيد قيام العمال والمعدات بشفط وسحب جميع المياه الموجودة بالمنطقة، مع التأكد من حل مشكلة الصرف الصحي.

وشدد محافظ بورسعيد، خلال جولته، على استمرار حملات النظافة في منطقة الصفوة وجميع مناطق حي الزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف الأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، مشيرا إلى أهمية أن تتكامل كافة الجهود في مختلف القطاعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20241127-WA0010
IMG-20241127-WA0010
IMG-20241127-WA0011
IMG-20241127-WA0011
IMG-20241127-WA0007
IMG-20241127-WA0007
IMG-20241127-WA0004
IMG-20241127-WA0004
IMG-20241127-WA0005
IMG-20241127-WA0005
بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الأمطار المياه