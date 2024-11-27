استمرار أعمال سحب تجمعات المياه بمنطقة الصفوة في بورسعيد.. صور

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، منطقة الصفوة بحي الزهور، وذلك للوقوف ميدانيا على أعمال سحب تجمعات المياه بالمنطقة والناتجة عن أحد مشكلات الصرف الصحي.

وتابع محافظ بورسعيد قيام العمال والمعدات بشفط وسحب جميع المياه الموجودة بالمنطقة، مع التأكد من حل مشكلة الصرف الصحي.

وشدد محافظ بورسعيد، خلال جولته، على استمرار حملات النظافة في منطقة الصفوة وجميع مناطق حي الزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف الأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، مشيرا إلى أهمية أن تتكامل كافة الجهود في مختلف القطاعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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